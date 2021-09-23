مستنكرا دعوتها لدعم الحكومة.. خليل: وزارة الشباب تحاول استغلال الظروف المعيشية  بطريقة رخيصة

العنوان-طرابلس

استنكر عضو لجنة الحوار السياسي، أحمد خليل، أطلاق وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية نداء إلى الشباب للخروج غدا الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس لدعم الحكومة.

وقال خليل عبر صفحته بـ فيسبوك، “بصفتي أحد ممثلي الشباب في ملتقى الحوار السياسي –الذي اختار هذه الحكومة- استنكر بشدة هذه الأفعال السيئة من وزارة الشباب التي تحاول استغلال الشباب وظروفهم المعيشية بطريقة سمجة رخيصة لطلب دعم للحكومة”.

تابع خليل، “علينا ألا نكون داعمين لطرف ضد آخر، بل بالعكس، يجب أن ندفع في اتجاه إزالة كل الأجسام البالية الفاسدة نواب ودولة وحكومة عبر الانتخابات”.

وأضاف، “يجب أن نخرج في مظاهرات عارمة لدعم الانتخابات فقط، إذا رفعنا فلنرفع علم البلد وإذا نادينا فلننادي باسم البلد”.

وكانت قد أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية نداء إلى الشباب للخروج غدا الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس لدعم الحكومة، مشيرة إلى أن الدعوة تأتي استجابة لأصوات الشباب الوطني لدعم عودة الحياة والاستقرار والتنمية والحفاظ على المكتسبات من مبادرات الحكومة الموجهة للشباب من أجل مستقبل واعد.

وأشارت الوزارة إلى أن المكونات الشبابية وعموم الشباب بالمجالس المحلية للشباب “الحاضنة الوطنية الجامعة” من مختلف البلديات على موعد الوفاء للوطن احتفاء بالشبان والشابات يوم الجمعة على تمام الساعة الخامسة مساءً.