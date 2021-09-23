“الرئاسي” : على الحكومة الاستمرار في عملها وعلى البرلمان تحمل مسؤولياته الوطنية

طالب المجلس الرئاسي السلطة التشريعية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لانجاز التشريعات المطلوبة لاجراء العملية الانتخابية.

ودعا الرئاسي في البيان الذي حصلت 218 على نسخة منه الحكومة للاستمرار في عملها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم العملية الانتخابية وتمكين المؤسسات للقيام بمهامها.

كما حث الرئاسي الأطراف السياسية على تجنب التصعيد والعمل على التهدئة ضمانا لإجراء الانتخابات المقبلة في أجواء ايجابية مشددا على ضرورة أن تقدم البعثة الأممية الدعم الكامل لتنفيذ خارطة الطريق .

وكان مجلس النواب قد أصدر قراره بسحب الثقة عن الحكومة التي يرأسها الدبيبة الأمر الذي أثار مخاوف محلية ودولية حول مصير انتخابات 24 ديسمبر

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