سلسلة تدريبات حول الإسعافات الأولية للمرأة في سبها

انطلقت سلسلة تدريبات حول الإسعافات الأولية للمرأة في مدينة سبها، بتنظيم من مركز بيتي لخدمات حماية الطفل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، التي تعكف على تقديم المعارف الأساسية في مجال الرعاية الصحية الأولية.
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قناة ليبيا
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