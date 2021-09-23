ليبيا الان

سلسلة تدريبات حول الإسعافات الأولية للمرأة في سبها

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت سلسلة تدريبات حول الإسعافات الأولية للمرأة في مدينة سبها، بتنظيم من مركز بيتي لخدمات حماية الطفل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، التي تعكف على تقديم المعارف الأساسية في مجال الرعاية الصحية الأولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك