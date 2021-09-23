السويحلي لـ«السفير الإيطالي»: لن نعتد بالقانون المفصل على مقاس «حفتر وعقيله»

التقى عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، اليوم الخميس، السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أكدتُ خلال لقائي بالسفير الإيطالي في طرابلس، اليوم؛ دعمنا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الأوضاع المعيشية”.

وتابع:” أكدنا على دعمنا للحكومة من أجل التمهيد لانتخابات تشريعية نزيهة على أساس قاعدة دستورية قانونية وفقًا لخارطة الطريق، بعيدًا عن “قفزات” مجموعة نواب فصّلوا “قانونًا” على مقاس حفتر وعقيله، ولن يُعتد به!”.