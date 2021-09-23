الدبيبة يوجه رسالة خطية للمعلمين تحمل بشرى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه رسالة خطية للمعلمين قال فيها إنه “رغم عدم اعتماد الميزانية والتي تضمنت تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بكم إلا أن مسؤوليتي المهنية والأخلاقية تحتم علي الاهتمام بالمعلمين والذين لولاهم ما كان لنا أن نكون”.

وأضاف الدبيبه أن مجلس الوزراء قرر “تفعيل هذا القانون خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام تقديرا لجهودكم (المعلمين) والمسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم في تنظيم العاملين بالقطاع وتحديدهم بشكل دقيق” مبينا أن “الزيادة تشمل الجميع وتنظيم القطاع مسؤولية تقع على عاتق الجميع حتى نضمن استمرارها ونجاحها”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبه أصدر مساء اليوم الخميس توجيهات لمجلس الوزراء، لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وطمأن الدبيبه العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية مؤكدًا بأن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة االاجتماعية المنشودة هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.