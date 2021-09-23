الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، قرارا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين «على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري» وفق منصة «حكومتنا».

وطمأن الدبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق، أنها أدرجت زيارة مرتبات المعلمين في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، قبل أيام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا