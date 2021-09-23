الغرياني يحرض للتظاهر ضد البرلمان

العنوان-طرابلس

دعت دار الافتاء الليبية التي يترأسها المفتي المعزول، الصادق الغرياني إلى الخروج في مظاهرة غدا الجمعة إلى لإسقاط مجلس النواب، واصفا إياه بالمجلس الساقط شرعيا وقانونيا وأخلاقيا برئاسة عقيلة صالح، على حد تعبير البيان.

وقال البيان الذي أطلعت عليه العنوان، “إن مجلس النواب تمادى في فساده، وتوغل في إيذائه للناس، وما زال – في كل يوم يمر، وفي كل جلسة تنعقد -يضيف إلى سجل أعماله جريمة جديدة، فهو الذي استباح دماء الليبيين بتأييد الحروب، التي شنها، خليفة حفتر، وآخرها الحرب على طرابلس، وأيد جلب المرتزقة والمحتلين” على حد زعمه.

وحمل البيان كامل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الشرعية، على الأعمال المسيئة للدين والوطن، التي يقوم بها رئيسه، الذي يقودهم إلى الهاوية”.

وقال البيان “إن آخر جرائم مجلس النواب تمثلت في تضييقه على الناس في أقواتهم، بمنع الميزانية عن الحكومة، معتبرا إياه اعتداء على سائر الليبيين، بزيادة معاناتهم، وتفاقم أزماتهم.

وتابع البيان، “قد بلغ مجلس النواب الذروة في الإساءة بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها”.

وقال البيان، “إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، يدعو جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، يوم غد الجمعة، للدعوة إلى إسقاط مجلس النواب”.

وأضاف البيان، “إن مجلس النواب لم يعد ضررا خالصا فقط، بل صار كالورم في عضو من أعضاء الأمة، ويجب استئصاله والتخلص منه، وقد تقرر شرعا أين “الضرر يُزال”، ودفع الضرر عن الناس واجب لا يسمح تركه، ولا يتم ذلك إلا بخروج الناس؛ للمطالبة بإسقاطه”.