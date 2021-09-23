تعاون ليبي هولندي في المجال الإنساني

بحثت مستشارة الشؤون الإنسانية بالمجلس الرئاسي مها بن خليفة ومدير مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس عبد الباسط قودان مع نائبة رئيس بعثة السفارة الهولندية لدى ليبيا فيفان هيوجين ومسؤولة الملف الإنساني بالسفارة رنا دوزان، التعاون بين الجانبيْن فيما يتعلق بالمجال الإنساني.

وشهد اللقاء بحث أوجه الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال المصالحة الوطنية باعتبارها عضوًا في فريق العمل الخاص المكلف بتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد المسؤولان في المجلس الرئاسي على ضرورة العمل في طريق الوصول إلى نتائج تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل.

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