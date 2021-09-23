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مجمع ليبيا للدراسات يواصل تقديم دورات تدريبية للشباب في درنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مواصلة لدوره في رفد الشباب الليبي بمهارات جديدة، عقد مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع منظمة نبض في مدينة درنة دورتين تحت عنوان فن الخطابة والقيادة الإدراية.

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قناة ليبيا

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