مجمع ليبيا للدراسات يواصل تقديم دورات تدريبية للشباب في درنة

مواصلة لدوره في رفد الشباب الليبي بمهارات جديدة، عقد مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع منظمة نبض في مدينة درنة دورتين تحت عنوان فن الخطابة والقيادة الإدراية.

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