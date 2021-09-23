مجمع ليبيا للدراسات يواصل تقديم دورات تدريبية للشباب في درنة

مواصلة لدوره في رفد الشباب الليبي بمهارات جديدة، عقد مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع منظمة نبض في مدينة درنة دورتين تحت عنوان فن الخطابة والقيادة الإدراية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير خارجية تونس ورئيس الوفد التونسي للأمم المتحدة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
شهادات وتسجيلات مصورة تعيد قضية تغييب “بانون” إلى المشهد
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الدبيبة يصدر قرارا بتنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين بالتعليم
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
رئاسة «النواب» تدعو جميع الأعضاء إلى جلسة لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب.. الإثنين
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك