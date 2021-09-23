سفير ألمانيا: يجب التركيز على انتخابات ديسمبر المقررة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

أكد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت خلال اتصال هاتفي مع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري ضرورة التركيز على موعد الانتخابات المقررة في ليبيا ديسمبر 2021.

وبين أونماخت في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه أجرى مكالمة هاتفية بناءة اليوم مع صالح والمشري مبينا أنه عبر عن قلقه بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات وشددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف مؤكدا ضرورة التركيز على الانتخابات المقررة في ليبيا ديسمبر القادم.