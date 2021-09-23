الفطيسي .. قيادي في الإخوان وشقيق نائب على رأس مجلس التطوير بقرار من الدبيبة

ليبيا – كلف عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، محمود احمد الفطيسي مديرًا عامًا للمجلس الوطني للتخطيط الإقتصادي والإجتماعي .

وكان الراحل محمود جبريل ( رئيس الوزراء الأسبق ) قد تولى هذا المجلس قبل سنة 2011 إبان تأسيسه كجهة تابعة لرئاسة الوزراء مهمتها وضع استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي للدولة .

وكان الفطيسي قد شغل منصب وزير الصناعة في حكومة الكيب سنة 2011 وقبلها شغل منصب أمين الهيئة العامة للتمليك والإستثمارات ويعد واحدًا من قيادات الإخوان المسلمين .

كما أن محمود الفطيسي هو شقيق عضو مجلس النواب عبدالمنعم الفطيسي عضو العدالة والبناء ( سابقًا ) والذي كان مقاطعًا للبرلمان وعاد مؤخرًا وكان الوحيد الذي حضر جلسة التصويت على إعداد قانون انتخاب الرئيس ثم اعترض وكانت له كلمته الشهيرة ( ماذا نناقش نحن الآن ؟ ) بعد ان ادرك توافق الاعضاء على القانون .

وصدر قرار تعيين الفطيسي يوم 19 سبتمبر الجاري ، أي قبل يومين من إندلاع الأزمة بين البرلمان والحكومة بشأن سحب الثقة ، وبعد أيام من تسرب مستند ممهور بتوقيع وليد اللافي بشأن تشكيل لجنة للتواصل مع النواب لتلبية طلباتهم ، إلا أن عادل جمعة نفى صحة المستند رغم التأكيدات بشأن صحته .

وكان الفطيسي أحد المؤيدين لانقلاب فجر ليبيا على البرلمان سنة 2014 ما تسبب في الإنقسام السياسي كما أنه معروف بتأييده للدروع وتنظيمات مجالس الشورى في درنة وبنغازي ويعتبر الحرب عليهم حربًا على الليبيين حاله حل نهج بقية الإخوان المسلمين .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية