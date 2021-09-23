المجلس الرئاسي الليبي يدعو مجلس النواب لتحمل مسؤولياته لإنجاز  العملية الانتخابية في ديسمبر

طرابلس 23 سبتمبر 2021 (وال)- دعا المجلس الرئاسي السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب؛ إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية، لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية في ديسمبر المقبل.

وطالب المجلس – في بيان – حكومة الوحدة الوطنية باستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، و الالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة، لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

وأكد المجلس الرئاسي – في بيانه – على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيديه، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانًا لسيّر العملية الانتخابية في مناخ إيجابي، في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة إليها، بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي.

ودعا المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة، لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وقال المجلس الرئاسي إنه باعتباره ممثلا للسلطة السيادية بالدولة الليبية، وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، فإنه يُتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021، والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة، وحرصًا من المجلس الرئاسي على سلامة سيّر العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي. (وال) ف م/ ر ت

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