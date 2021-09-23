المنفي يحث على إنجاز التشريعات لإتمام العملية الانتخابية

دعا المجلس الرئاسي السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، مطالبا الحكومة بالاستمرار بعملها ودعم العملية الانتخابية.

وأكد الرئاسي في بيان له على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة، ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها، داعيا البعثة الأممية إلى تقديم الدعم الكامل لإتمام بنود خارطة الطريق المتفق عليها.

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