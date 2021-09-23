السفيرة البريطانية: مستعدون لتقديم الدعم الفني في مجال تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، اليوم الخميس، كارولاين هرندل، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى جملة من المواضيع تتعلق بالتعاون القانونى والقضائي استناداً للاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين والتي تشمل كافة مجالات التعاون، بحسب بيان لوزارة العدل.

واستهلت الوزيرة اللقاء بتقديم لمحة تتضمن جهود الوزارة لدعم مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال اقتراح خطة لتطويرها تراعي فيها المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

ونوهت الوزيرة للبرامج التي يستهدف بها رجال القضاء والموظفون في مجال الطعون الانتخابية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين استعداداً للاستحقاق الوطني القادم في 24 ديسمبر القادم.

كما تناولت موضوع المصالحة الوطنية والجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار من خلال العمل المشترك بين مؤسسات الدولة بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها أحد أهم أولويات المرحلة إدراكا منها بأهميتها.

وخلال حديثها أكدت سفيرة المملكة المتحدة ، استعدادها للتعاون وتقديم الدعم الفني في مجال تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وفي موضوع المصالحة الوطنية اعتبرتها السفيرة الأساس لنجاح الانتخابات القادمة وهى مطلب كافة الليبيين، مؤكدة استعداد المملكة المتحدة لتقديم المشورة الفنية والتقنية في هذا المجال منوهةً إلى أن المملكة تدعم أي مشروع مجتمعي في مجال المصالحة الوطنية يشمل كافة مدن ومناطق ليبيا.

وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة والمستشار السياسي والعسكري بسفارة المملكة المتحدة .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

