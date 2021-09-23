«المنفي» لـ«وزير خارجية تونس»: نقف دائمًا بجانب خيارات شعبكم

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية تونس ورئيس أول التونسي للأمم المتحدة، “عثمان الجرندي”، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر المقبل.

وشدد المنفي، على وقوفه الدائم بجانب خيارات الشعب التونسي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة رئيس جمهورية تونس “قيس سعيد” إلى ليبيا في مارس الماضي.

وتناول الاجتماع، عدداً من الملفات السياسية التي تخص مبادرة المنفي، بشأن حل المختنق السياسي القائم في ليبيا، لأجل إنجاح المسار السياسي، وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.

كما أكد وزير خارجية تونس، ورئيس الوفد التونسي للأمم المتحدة، أن تونس ملتزمة بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في البلاد.