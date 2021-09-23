الدبيبة يصدر قرارا بتنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين بالتعليم

العنوان-طرابلس

أصدر، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا لتنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وبحب الكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، يتضمن القرار زيادة مرتبات المعلمين على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وطمأن الدبيبة العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكد الدبيبة أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

وكان قد التقى الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، مع أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم، موسى المقريف.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها تدني المرتبات، وكذلك عدم صرف علاوة الحصة للأربع أشهر الماضية.