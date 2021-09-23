رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير خارجية تونس ورئيس الوفد التونسي للأمم المتحدة

نيويورك 23 سبتمبر 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الخميس، مع وزير خارجية تونس ورئيس أول التونسي للأمم المتحدة السيد “عثمان الجرندي”، آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم.

وأكد السيد الرئيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على وقوفه الدائم بجانب خيارات الشعب التونسي، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة الرئيس التونسي “قيس سعيد” إلى ليبيا في مارس الماضي.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات السياسية التي تخص مبادرة السيد الرئيس؛ بشأن حل المختنق السياسي القائم في ليبيا، لأجل إنجاح المسار السياسي، وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد وزير خارجية تونس ورئيس الوفد التونسي للأمم المتحدة، أن تونس ملتزمة بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في البلاد. (وال) ف م/ ر ت

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