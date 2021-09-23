خلال لقائه بالسفير الإيطالي دون أن يحمل صفة.. السويحلي: لن نعتد بالقانون المفصل

التقى رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري” السابق، عبدالرحمن السويحلي، اليوم الخميس، السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحسب زعمه.

السويحلي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”أكدتُ خلال لقائي بالسفير الإيطالي في طرابلس، اليوم؛ دعمنا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الأوضاع المعيشية”، بحسب زعمه.

وتابع: ”أكدنا على دعمنا للحكومة من أجل التمهيد لانتخابات تشريعية نزيهة على أساس قاعدة دستورية قانونية وفقًا لخارطة الطريق، بعيدًا عن “قفزات” مجموعة نواب فصّلوا “قانونًا” على مقاس حفتر وعقيله، ولن يُعتد به!”، بحسب زعمه.

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