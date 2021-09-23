الدبيبة لـ”وفد أعيان المنطقة الشرقية”: نعمل على توحيد المؤسسات وحل الخلافات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس، وفدًا عن الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ إدريس يحيى البرعصي رئيس الهيئة.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار، مؤكدا على رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات وحل المختنقات التي تواجه المواطن، والتي تهدف إلى لم الشمل، وتجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار.

وبدورهم أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

