رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُصدر قرارًا بتنفيذ قانون زيادة مرتبات المعلمين

طرابلس 23 سبتمبر 2021 (وال)- أصد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس، قرارًا بتنفيذ قانون رقم (4) لسنة 2018 م الصادر عن مجلس النواب، والذي نص على زيادة مرتبات المعلمين، على أن يتم البدء في تنفيذها مباشرة اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالي.

هذا وطمأن السيد الرئيس العاملين في باقي القطاعات؛ بأن الزيادة في مرتباتهم هي هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكد الدبيبة أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة؛ هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال