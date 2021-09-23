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رئيس الوطنية لحقوق الإنسان: توظيف الشارع كأداة للضغط على البرلمان قمة العبث والإسفاف السياسي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، من دعوات التظاهر والخروج إلى الميادين غدًا الجمعة تأييدا لحكومة الوحدة الوطنية ومناهضة للبرلمان الليبي.

حمزة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”على الشباب بشكل خاص وعموم الشعب الليبي والنشطاء والمدونين وقوي المجتمع المدني الليبي في عموم البلاد عدم الانجرار وراء الدعوات الداعية إلى الخروج والتظاهر يوم غد في استغلال فج لحق التظاهر السلمي وحرية الرأى والتعبير من خلال توظيف هذا الحق القانوني والمكسب الذي تحقق للشعب الليبي من أجل غايات وأهداف سياسية مشبوهة”.

وأضاف: “أن هذه الدعوات هدفها أبعاد الرأى العام والشعب الليبي نحو الهدف الحقيقي الذي يجب أن يخرج الشارع العام من أجله وهو الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة أن تخرج المظاهرات والاحتجاجات للميادين والشوارع من أجل التأكيد على الحق الانتخابي والالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد لها 24 ديسمبر”.

ولفت إلى أن “هذه الدعوات لم تؤكد على إزالة وإسقاط كل الأجسام السياسية من خلال صندوق الاقتراع، أما توظيف الشارع الليبي كأداة للحكومة للضغط على البرلمان فهو قمة العبث والاسفاف السياسي”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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