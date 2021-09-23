وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية

أعلن وفد عن الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ المنطقة الشرقية «دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين»، وفقًا بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء الخميس، الوفد الذي ترأسه الشيخ أدريس يحيى البرعصي رئيس الهيئة. وتناول اللقاء «الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي».

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وشدد رئيس الحكومة على «أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار»، مؤكدا على «رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات وحل المختنقات التي تواجه المواطن، والتي تهدف إلى لم الشمل، وتجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار».

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