توقيع اتفاقية توأمة بين بلديتيْ مصراتة وقيصري التركية

وقّع المجلس البلدي لبلدية مصراتة اتفاقية توأمة مع بلدية قيصري التركية، في عددٍ من المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وحضر مراسم التوقيع، وزيرا الداخلية و المواصلات بحكومة “الدبيبة”، إلي جانب سفير تركيا لدى ليبيا والقنصل العام التركي، وعددٌ من أعضاء المجلس البلدي، في حين لم يفصح المجلس البلدي عن قيمة العقود أو هويتها أو نوعيتها أو تاريخ البدء في تنفيذها.

وسبقت مراسم التوقيع هذه؛ زيارة الوفد التركي رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى بعض المعالم التجارية القديمة بالمدينة، من بينها السوق القديمة، لدارسة إمكانية التطوير والتحديث في هذا السوق؛ باعتباره وجهةً تجاريةً ورمزيةً، وأحد معالم مدينة مصراتة.

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