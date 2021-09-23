رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا من الهيئة الوطنية لأعيان المنطقة الشرقية

طرابلس 23 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس، وفدًا عن الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية برئاسة الهيئة الوطنية الشيخ إدريس يحي البرعصي.

هذا وتناول اللقاء الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار، مؤكدًا على رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات، وحل المختنقات التي تواجه المواطن والتي تهدف إلى لم الشمل وتجاوز الخلاقات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

بدوره، أكد أعضاء الوفد لدعمهم حكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية القادمة الحساسة والتي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال