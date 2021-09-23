ملتقى الحوار السياسي يطالب كوبيتش بعقد جلسة طارئة

جدد ملتقى الحوار السياسي مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، بعقد جلسة طارئة للملتقى، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها.

الملتقى وفي رسالة وجهها لكوبيتش أكد نيته التحرك الإيجابي لإنفاد خارطة الطريق، وإعلان حالة انعقاد الملتقى والاجتماع داخل أو خارج ليبيا.

كما أبدى أمله في أن تتحمل البعثة الأممية المسؤولية الملقاة على عاتقها، وفقا للمهام المسندة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن للوصول إلى تحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

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