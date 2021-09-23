بايدن الابن يطلب 2 مليون دولار سنوياً مقابل إلغاء تجميد الأموال الليبية

كشف موقع Business Insider الأميركي، عن أدلة تفيد بتورط “هانتر بايدن” نجل الرئيس الأميركي الحالي، بمحاولات إلغاء تجميد لأصول ليبية تم تجميدها في عهد الرئيس الأميركي الأسبق “باراك أوباما”، وذلك مقابل حصوله على 2 مليون دولار سنوياً.

وحصل الموقع على رسائل بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى عام 2015، بين سام جوهري ومحمد الرحباني، وهما مانحان لحملة أوباما، وتتضمن هذه الرسائل نقاشات بين رجلي الأعمال حول الشروط التي وضعها “هانتر بايدن” من أجل إلغاء تجميد الأصول الليبية.

وتقدّر قيمة الأموال الليبية في الخارج حوالي 200 مليار دولار، موزعة على شكل أسهم وأصول وحسابات بنكية في عدة دول.

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