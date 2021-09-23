أصدر رئيس حكومة تسيير الأعمال عبدالحميد الدبيبة، مساء الخميس، قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ قانون رقم “4” لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين، على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وبحسب بيان لحكومة تسيير الأعمال، طمأن الدبيبة “العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدًا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة”، بحسب قوله.

وفي 24 مايو عقد مجلس النواب، جلسة رسمية الإثنين للنظر في مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، بعد أن قامت الحكومة بتعديلها استجابة لملاحظات اللجنة المالية في المجلس عليها.

واتفق الحاضرون خلال الجلسة على اعتماد بند المرتبات فقط من مشروع الميزانية والذي يقدر بـ34.6 مليار دينار ( دولار) بسبب عدم قيام الحكومة بتعديلها حسب المطلوب والموضح في التقرير المحال إليها من قبل مجلس النواب .

واشترط المجلس أن يتضمن بند المرتبات كل القوانين التي أصدرها سبقاً مثل زيادة مرتبات المعلمين والشرطة والمتقاعدين.

كما اتفق أعضاء المجلس على إلغاء بند الطوارئ في الميزانية، وتجميد بند التنمية، لأن الحكومة لم توضح تفصيلاته، واكتفت بوضع رقم إجمالي قدره 20 مليار دينار فيه .

وطالب المجلس الحكومة بضرورة تفصيل باب التنمية حسب المدن والأقاليم، مضيفاً وجوب تفصيل البند التسييري في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وتقليص الانفاق في باب التنمية إلى الحد المعقول.

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