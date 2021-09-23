سبعون عاماً من أعمال الآثار يختصرها معرض ليبيا – إيطاليا

افتتح يوم أمس معرض ليبيا – إيطاليا للآثار، في متحف السرايا الحمراء الواقع في ميدان الشهداء بطرابلس.

ويعد هذا المعرض بمثابة نشاط مشترك بين دائرة الآثار الليبية، والسفارة الإيطالية في طرابلس، وبتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية.

ويهدف المعرض إلى إظهار عمق التعاون الليبي الإيطالي في مجال الآثار، من خلال إظهار ما نفذه علماء الآثار في البلدين خلال الأعوام السبعين الماضية.

وسيستمر المعرض في طرابلس حتى نهاية الشهر الحالي قبل أن ينتقل إلى مدينة بنغازي.

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