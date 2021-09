وثيقة تكشف وجود مساعٍ أوروبية مكثفة لضبط الحدود الليبية

كشفت وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية في العشرين من سبتمبر الجاري، وجود مساعٍ أوروبية لضمان عملية ضبط الحدود الجنوبية لليبيا.

وذكرت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى ترتيبات عمل جديدة مع فرونتكس وبعثات الاتحاد الأوروبي في كل من النيجر وليبيا، لمساعدة حكومتي البلدين على تعزيز إدارة الحدود البرية المشتركة بينهما.

ويأتي هذا التحرك في ظل تدهور أمني كبير وعدم استقرار سياسي في تشاد ومالي، ما يجعل النيجر دولة عبور رئيسية من غرب أفريقيا نحو ليبيا والجزائر، وشريكاً أساسياً في قضية معالجة الهجرة، ومواجهة التحديات الإقليمية مثل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وبحسب الوثيقة، يأتي هذا التحرك دعماً لخطة عمل حكومة النيجر بشأن الهجرة، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تركيز مساعدته المالية والتقنية في دعم بناء القدرات على تعزيز إدارة الهجرة واللجوء وتحسين حماية النازحين داخلياً واللاجئين، وصمود المجتمعات المضيفة، مع التركيز على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا وكذلك المهاجرين غير القانونيين الذين يمرون عبر النيجر أو يعودون إليها، وتعزيز القدرة التشغيلية للنيجر لمحاربة الشبكات الإجرامية، وتطوير بدائل اقتصادية للاقتصاد القائم على التهريب، ودعم النيجر في جني فوائد الهجرة القانونية وحرية التنقل من خلال التكامل الاقتصادي الإقليمي والأفريقي.

