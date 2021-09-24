المركزي يؤكد استمراره بتوزيع الشحنات على كافة فروع المصارف

أعلن مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس اليوم في بيان له، أنه تتوفر أرصدة كبيرة قد تتجاوز الثمانية مليار دينار ليبي في المصارف بكافة فروعها.

هذا وأكد المركزي استمراره في توزيع الشحنات بشكل يومي ومنتظم لفروع المصارف في عموم البلاد، حسب الخطة المتفق عليها.

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