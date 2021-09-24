العبود: القاعدة الدستورية التي صنعها مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية تحظى بدعم المجتمع الدولي

قال الباحث الليبي، أحمد العبود، إن “القاعدة الدستورية التي صنعها مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية تحظى بدعم المجتمع الدولي وحظيت بدعم بعثة الأمم المتحدة في إحاطة يان كوبيش، وبالتالي حظيت بدعم مجلس الأمن، وأعتقد أن القانون الذي ينص على أن يجوز لكل مرشح سواء أكان مدنياً أو عسكرياً أن يترشح شريطة أن يأخذ إجازة، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، مقدمة لذهاب المشير خليفة حفتر إلى الترشح للانتخابات الرئاسية”.
العبود، وفي مداخلة عبر سكايب مع قناة “العربية الحدث”، أضاف: أن “اليوم، الجميع يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمشير خليفة حفتر مزود بإجماع داخلي، خاصة بعدما قدمه من إنجازات تحققت على مدى السنوات الماضية، مثل الحرب على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار، وأيضا لديه منظور تنموي تحدث عنه في أكثر من خطاب، حينما تحدث على ضرورة أن يكون عوائد الاقتصاد الليبي لليبيين”.
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