العبود: القاعدة الدستورية التي صنعها مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية تحظى بدعم المجتمع الدولي

العبود، وفي مداخلة عبر سكايب مع قناة “العربية الحدث”، أضاف: أن “اليوم، الجميع يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمشير خليفة حفتر مزود بإجماع داخلي، خاصة بعدما قدمه من إنجازات تحققت على مدى السنوات الماضية، مثل الحرب على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار، وأيضا لديه منظور تنموي تحدث عنه في أكثر من خطاب، حينما تحدث على ضرورة أن يكون عوائد الاقتصاد الليبي لليبيين”.