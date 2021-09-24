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السفير الألماني يطالب «عقيله والمشري» بالتركيز على إنجاز «انتخابات ديسمبر»

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مكالمة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، وأخرى مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وقال السفير الألماني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مكالمات بناءة اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.

وأضاف:” أعربت عن مخاوفي بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات، وشددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف”.

وتابع السفير الألماني، في تغريدته:” يجب التركيز على الانتخابات في ديسمبر، كما شجعتنا ردود الأفعال”.
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صحيفة الساعة 24

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