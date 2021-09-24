الصغير: أنا مع تكرار تجربة تونس في ليبيا بشرط أن تشمل مجلسي “النواب والدولة”

أعرب حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبية الاسبق، عن تأييده اتخاذ قرار بتجميد عمل السلطة التشريعية في ليبيا، على غرار تونس قبل أسابيع، حينما جمد الرئيس التونسي قيس سعيد، اختصاصات البرلمان التونسي.

وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، كتب على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “أنا مع سيناريو تونس في ليبيا بشرط أن يشمل مجلس الدولة، مجلس النواب، والهيئة التأسيسية للدستور” وفق قوله.