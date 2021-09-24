أوحيدة: حكومة الوحدة لن توصلنا إلى الانتخابات وجاءت فقط لصرف الأموال

اعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أنّ مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي يحكمه الإعلان الدستوري.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي الجديد” القطري، أوضح أنّ سحب الثقة يتم بالأغلبية المطلقة (86 نائبًا)، لافتًا إلى أنّه صوّت على سحب الثقة 89 نائبًا تصويتًا حرًا برفع الأيدي والكاميرات ستُظهِر هذه الحقيقة.

وتحدث عن العديد من المسبّبات التي تبرّر سحب الثقة، أهمها أن مجلس النواب وصل إلى قناعة تامة أن هذه الحكومة لن توصلنا إلى الانتخابات وأنها جاءت فقط لصرف الأموال.

وتساءل أوحيدة عمّا قدّمته هذه الحكومة لخارطة الطريق، قائلًا: “منحنا هذه الحكومة الثقة لتوصلنا إلى الانتخابات القادمة، لكنها بدت بعيدة كل البعد عن خريطة الطريق ولذلك أوقفنا عبثها”.

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