القوات المسلحة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد عميد طيار عبد الله بوزيد الدعيكي وزميله رئيس عرفة وحدة فني طيار مفتاح الحراري

قدمت القوات المسلحة واجب العزاء لأسرة الشهيد عميد طيار عبد الله بوزيد الدعيكي، وزميله رئيس عرفة وحدة فني طيار مفتاح الحراري.

حيث تقدم آمر اللواء 106 مجحفل عقيد خالد حفتر وعدد من ضباط اللواء بواجب العزاء لأسرة الدعيكي الذي استشهد خلال الأيام الماضية رفقة زميله رئيس عرفة وحدة فني طيار مفتاح الحراري بعد سقوط طائرتيهما أثناء تأديتهما للتدريبات العسكرية في منطقة مسوس جنوب غرب بنغازي.

ودعا ضباط القوات المسلحة الذين حضروا العزاء دعو الله عز وجل أن يُسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

واستذكر آمر اللواء 106 مجحفل مجهودات الشهيد في مقارعة الإرهاب وحماية الوطن والذود عنه.

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