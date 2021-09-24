الدبيبة: أغلب المشروعات المطلوبة مضمنة في خطة عودة الحياة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية د عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء لقاءًا مع عدد من أعيان الزوية، وبحضور عمداء بلديات (الكفرة- اجخرة – تازربو) وذلك لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سكان هذه البلديات.

ولعل أهم هذه الصعوبات عدم استكمال المهبط الخاص بمطار الكفرة والذي سيساهم عند استكماله في سهولة التنقل لمواطنين المنطقة.

كما طالب الحضور بالإهتمام بمناطق الجنوب الشرقي وإنشاء جهاز يهتم بالمدن الواقعة بالمنطقة.