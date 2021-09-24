وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة يُذكرنا ‏بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها ‏

علق وزير خارجية ودفاع أيرلندا، سيمون كوفيني، على قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، بأنه يُذكر الجميع بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح كوفيني في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، الممول من قطر، أن التوترات التي تشهدها ليبيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس النواب، تعد خير دليل على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
ولفت إلى أن ليبيا بحاجة إلى الانتخابات، لإضفاء الصدقية، ولتشكل أساسًا لحكومة ديمقراطية في المستقبل، ولهذا تشجع بلاده التقدم من أجل إجراء هذه الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر.
وأتبع بقوله: “يجب أن يصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تطبيق الالتزامات التي تم إقرارها، وهناك التزام بإجراء انتخابات في 24 من ديسمبر، وهذا التزام علينا أن نتأكد أنه يؤخذ على محمل الجد وأن تستمر التحضيرات للتأكد من إجراء الانتخابات في موعدها”.
وشدد على أن بلاده تدرك أن هناك أسبابا متعددة لوجود بعض الشكوك حول الانتخابات، مستدركًا: “لكن من ناحية المصداقية ومن وجهة نظر المجتمع الدولي، علينا أن نركز على ما تم الاتفاق عليه والتأكد أن التحضيرات قائمة ومستمرة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك