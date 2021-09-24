وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة يُذكرنا ‏بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها ‏

علق وزير خارجية ودفاع أيرلندا، سيمون كوفيني، على قرار ‏مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، بأنه يُذكر الجميع بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها.‏

وأوضح كوفيني في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، الممول من قطر، أن ‏التوترات التي تشهدها ليبيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خاصة فيما ‏يتعلق بقرارات مجلس النواب، تعد خير دليل على ضرورة إجراء ‏الانتخابات الليبية في موعدها.‏

ولفت إلى أن ليبيا بحاجة إلى الانتخابات، لإضفاء الصدقية، ولتشكل ‏أساسًا لحكومة ديمقراطية في المستقبل، ولهذا تشجع بلاده التقدم من ‏أجل إجراء هذه الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر.‏

وأتبع بقوله: “يجب أن يصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تطبيق الالتزامات التي تم إقرارها، وهناك التزام بإجراء ‏انتخابات في 24 من ديسمبر، وهذا التزام علينا أن نتأكد أنه يؤخذ ‏على محمل الجد وأن تستمر التحضيرات للتأكد من إجراء ‏الانتخابات في موعدها‎”.

وشدد على أن بلاده تدرك أن هناك أسبابا متعددة لوجود بعض ‏الشكوك حول الانتخابات، مستدركًا: “لكن من ناحية المصداقية ‏ومن وجهة نظر المجتمع الدولي، علينا أن نركز على ما تم الاتفاق ‏عليه والتأكد أن التحضيرات قائمة ومستمرة”.‎

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