في إطار حملته الانتخابية.. معيتيق: الشباب سيصنعون التغيير سياسياً

في إطار حملته الانتخابية كما يبدو، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، إنه التقى مجموعة من الشباب المؤسسات الفاعلة بمدينة الخمس ومجموعة من اتحاد شباب المنطقة الوسطى، في إطار تحفيز الشباب، لدفعهم نحو المشاركة في صناعة التغيير للمشهد السياسي خلال المرحلة القادمة، عن طريق مشاركتهم في الانتخابات.

وكتب معيتيق على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “كان لي الفخر بمشاركتي معهم رؤية واقعية وطنية تتمحور حول الإنسان تحاكي متطلباته من توفير الخدمات بأحسن مستوى وتمتعه بالصحة والتعليم الجيد وخلق مصادر رزق متنوعة تكفيه للعيش في حياة كريمة ضمن دولة تكفل حقوقه ويلتزم لها بواجباته. لا سيادة لدولة دون سيادة شعبها”.