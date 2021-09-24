الصباح التونسية: مرتزقة أفغان في غرب ليبيا يخططون للتسلل إلى تونس لتنفيذ عمليات إرهابية

كشف مصدر أمني تونسية عن أن الجهات الأمنية رفعت درجات الاستنفار والتأهب بصورة كبيرة، بعد علمها بوجود مخططات تستهدف تقويض الأمن التونسي، وإرباك المشهد التونسي.

وذكر المصدر الأمني، في تصريحات لصحيفة “الصباح” التونسية، نقلها موقع “العربية.نت”، إن الجهات الأمنية تلقت تحذيرات جدية بوجود مخططات تستهدف زعزعة أمن واستقرار تونس، وهو ما دفعها لرفع درجات الاستنفار والتأهب في كامل التراب التونسي، وبالأخص مع الحدود الليبي، والمياه الإقليمية التونسية الجنوبية.

وأكد المصدر أن هناك تحذيرات بشأن تجنيد إحدى الدول أو الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية عدد من المرتزقة الأفغان الموجودين في الغرب الليبي، لمساعدتهم على التسلل إلى تونس من أجل استهدافها بعمليات إرهابية.

ولفت المصدر إلى أن عددًا من الإرهابيين المتواجدين في ليبيا من بينهم تونسيون، إلى جانب إرهابيين ليبيين وأجانب يخططون للتسلل إلى تونس عبر المسالك الصحراوية والجبلية تجاه الأراضي التونسية.

ونوه المصدر إلى أن الإرهابيين يخططون لدخول تونس عبر المعابر الحدودية البرية، بجوازات سفر مزيفة، أو عن طريق التسلل من سواحل الزاوية إلى سواحل الكتف في بن قردان، بواسلطة زوارق بحرية سرية.

وحذر المصدر، في ختام حديثه، من أن الإرهابيين يستهدفون تقويض الأمن العام، بتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف العاصمة أو إحدى المدن السياحية التونسية.

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