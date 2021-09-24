كرموس: سحب الثقة من حكومة الدبيبة “غير قانوني”

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أنّ خطوة سحب الثقة هي خطوة نحو العرقلة وليست نحو تصحيح المسار أو تنبيه الحكومة أو توجيهها.

كرموس وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي الجديد” القطري، أشار إلى أنّ الحكومة لم تضع قدميها على أرضية حتى نقول إنها لم تعمل.

وشدّد على أنّ الأساس القانوني لهذا القرار غير موجود، باعتبار أن الاتفاق السياسي يلزم مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، كما يجب أن يكون سحب الثقة بناء على طلب مقدم من 50 عضوًا من مجلس النواب يُحال إلى مجلس الدولة ليبدي رأيه به قبل التصويت على سحب الثقة بـ120 عضوًا، وهو رقم محدّد دستوريًا.

كرموس خلص إلى أنّ عدم اتباع مجلس النواب لهذا الإجراء الدستوري وتجاهل المواد الدستورية هو نحو تحقيق أزمة ويتّجه بنا نحو عرقلة الانتخابات، مشدّدًا على أنّ ما يرمي إليه عقيلة صالح ومن معه هو عرقلة الانتخابات.