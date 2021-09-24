النعّاس: لماذا لا يلتفت الدبيبة لسجناء “أبو سليم” ويقوم بتعويضهم؟

انتقد محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد إصداره قرارا بزيادة مرتبات المعلمين.

وقال النعاس في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “وماذا عن تعويض سجناء أبو سليم الذين قضوا زهرة عمرهم فى غياهبه ومعظمهم الآن يعيشون على هامش الفقر والإهمال ؟ لماذ لا تلتفت إليهم يا سيد دبيبة ؟”.

يشار إلى الدبيبة أصدر مساء أمس الخميس قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين، على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية طالعته “الساعة 24″، طمأن الدبيبة العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدًا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.