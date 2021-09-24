بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقى مع رياح نشطة فترة ما بعد الظهر وفي المساء على بعض المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما ب ين (27-31) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (36-38) مْ على الخليج – اجدابيا– جالو والجغبوب ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (35- 38) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:01).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).