الصول: البرلمان سيقر قانون الانتخابات التشريعية خلال الأيام المقبلة

الصول، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن “التخوفات في ليبيا تتعلق بمدى القبول بنتائج الانتخابية، حيث أن وجود الانقسام الأمني على ما هو عليه يهدد أي عملية سياسية”.

ورأى أن “هناك ضرورة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ومن ثم إجراء الانتخابات التشريعية بعدها بفترة محددة”.

وأوضح الصول أن “بعض الأصوات تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلا أن هناك بعض التخوفات ترتبط برفض أي من الأطراف نتائج انتخابات الرئاسة ما يعني الدخول في أزمة جديدة في ظل وجود برلمان جديد، إضافة للأجسام الأخرى الموجودة”.