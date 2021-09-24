المنفي يطالب بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا لضمان إجراء انتخابات آمنة ونزيهة

العنوان-نيويورك

طالب، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الرامية إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك، الخميس في كلمة أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المنفي، إن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد سيسهم في إجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة وشاملة.

وشدد على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الجارية بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وقال إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من بين التحديات الهامة بما يسهم في إجراء الانتخابات بصورة آمنه وحرة ونزيهة وشاملة.

وأضاف، إن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية ومصيرية، فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح.