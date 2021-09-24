“الدبيبة” يقرر تنفيذ قانون زيادة مرتبات المعلمين اعتبارًا من سبتمبر

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، قرارًا لتنفيذ القانون رقم “4” لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فإنه سيتم البدء في تنفيذ القرار، اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري.

وطمأن “الدبيبة” العاملين في بقية القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدفٌ رئيسٌ للحكومة، وعلى رأسهم العاملون في قطاعي الصحة والداخلية، مضيفًا أن اعتماد جدول مرتبات موحد للعاملين كافة بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الحكومة.

وكان “الدبيبة” قد التقى في وقت سابق من الخميس في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس مع أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بحضور عدد من مسؤولي التربية والتعليم وعلى رأسهم الوزير موسى المقريف؛ لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها تدني المرتبات، وعدم صرف علاوة الحصة للأشهر الأربعة الماضية، حيث أكد “الدبيبة” أن حكومته قدمت الميزانية العامة، متضمنةً الزيادة المقررة للمعلمين إلا أنه لم يتم اعتمادها بعد، بينما حذر النقيب العام للمعلمين من اللجوء للاعتصامات، في حال لم يتم تحسين أوضاع المعلمين.

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