الارصاد: استمرار تأثر الطقس في ليبيا بالكتلة الهوائية الباردة وهذه توقعات درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير تبقى مناطق الشمال الشرقى متأثرة بكتلة هوائية باردة نسبيا تساهم فى اعتدال الحرارة حيث تتراوح مابين (25-30) مْ مع رياح شمالية نشطة أحيانا ويشمل الاعتدال بصورة أقل مناطق الساحل الغربى حيث الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-34) مْ مع رياح شرقية نشطة فترة المساء على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب التقرير تسجل الحرارة هذا اليوم على الدواخل ومناطق الجنوب مابين (35-40) مْ مع انخفاض بسيط يوم الغد خاصة على الجنوب الشرقي.

ووفقا للتقرير الأجواء مشمسة وصافية بوجه عام على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر بسيط للسحب على الخمس إلى مصراته وبعض مناطق الساحل الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

والله أعلم