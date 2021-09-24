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الارصاد: استمرار تأثر الطقس في ليبيا بالكتلة الهوائية الباردة وهذه توقعات درجات الحرارة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya
مصدر الخبر / ادارة الموقع libya

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير تبقى مناطق الشمال الشرقى متأثرة بكتلة هوائية باردة نسبيا تساهم فى اعتدال الحرارة حيث تتراوح مابين (25-30) مْ مع رياح شمالية نشطة أحيانا ويشمل الاعتدال بصورة أقل مناطق الساحل الغربى حيث الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-34) مْ مع رياح شرقية نشطة فترة المساء على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب التقرير تسجل الحرارة هذا اليوم على الدواخل ومناطق الجنوب مابين (35-40) مْ مع انخفاض بسيط يوم الغد خاصة على الجنوب الشرقي.

ووفقا للتقرير الأجواء مشمسة وصافية بوجه عام على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر بسيط للسحب على الخمس إلى مصراته وبعض مناطق الساحل الشرقي خاصة الجبل الأخضر.
والله أعلم

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ادارة الموقع libya

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