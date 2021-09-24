فيما يلي نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (24 /09/2021 ) والصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير : ريح شرقي نشط اليوم على ساحل مدينة الخمس تصل سرعته

إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب الى صافية .

• الريح براني إلى شرقي يتحول إلى شلوق على الساحل الممتد من زوارة إلى

مصراتة سـرعتــه ما بين (10 – 20 ) عقدة يصل ظهر اليوم الى (25) عقدة

على ساحل الخمس .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.75) متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(28-26) م .

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة على ساحل رأس لانوف والخليج مع احتمال بسيط لسقوط امطارخفيفة صباح اليوم على ساحل شحات .

• الريح بحري إلى شرش يتحول الى برانى على الساحل الممتد من رأس لانوف الى بنغازي ويكون برانى صباح اليوم على ساحل شحات سـرعتــه ما بين (10 – 20 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–2.00) متر .

• البحر قليل الأضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(28-26) م.

• الرؤيـة جيدة .