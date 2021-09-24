فيما يلي نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (24 /09/2021 ) والصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
التحذير : ريح شرقي نشط اليوم على ساحل مدينة الخمس تصل سرعته
إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب الى صافية .
• الريح براني إلى شرقي يتحول إلى شلوق على الساحل الممتد من زوارة إلى
مصراتة سـرعتــه ما بين (10 – 20 ) عقدة يصل ظهر اليوم الى (25) عقدة
على ساحل الخمس .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.75) متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(28-26) م .
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة على ساحل رأس لانوف والخليج مع احتمال بسيط لسقوط امطارخفيفة صباح اليوم على ساحل شحات .
• الريح بحري إلى شرش يتحول الى برانى على الساحل الممتد من رأس لانوف الى بنغازي ويكون برانى صباح اليوم على ساحل شحات سـرعتــه ما بين (10 – 20 ) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–2.00) متر .
• البحر قليل الأضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(28-26) م.
• الرؤيـة جيدة .
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