ألمانيا تدعو إلى حلٍّ وسط بين ” عقيلة والمشري ” لدعم انتخابات ديسمبر

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا، مايكل أونماخت، عن مخاوفه من الانعكاسات المحتملة للتطورات السياسية في ليبيا على العملية السياسية.

وشدد “أونماخت”، عشية اتصاله برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ على الحاجة إلى حلّ وسط من قبل جميع الأطراف، والتركيز على انتخابات 24 ديسمبر المقبلة، مرحبًا بردود الأفعال الإيجابية من الطرفيْن، وفق تغريدةٍ له على “تويتر” .

يُشار إلى أن ألمانيا قادت جهودًا ديبلوماسيةً مكثفةً قادت لمؤتمريْ برلين 1 و 2، اللذيْن جرى من خلالهما التوافق على دعم خارطة الطريق الأممية، والحثّ على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

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