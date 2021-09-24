ليبيا الان

ألمانيا تدعو إلى حلٍّ وسط بين ” عقيلة والمشري ” لدعم انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا، مايكل أونماخت، عن مخاوفه من الانعكاسات المحتملة للتطورات السياسية في ليبيا على العملية السياسية.

وشدد “أونماخت”، عشية اتصاله برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ على الحاجة إلى حلّ وسط من قبل جميع الأطراف، والتركيز على انتخابات 24 ديسمبر المقبلة، مرحبًا بردود الأفعال الإيجابية من الطرفيْن، وفق تغريدةٍ له على “تويتر” .

يُشار إلى أن ألمانيا قادت جهودًا ديبلوماسيةً مكثفةً قادت لمؤتمريْ برلين 1 و 2، اللذيْن جرى من خلالهما التوافق على دعم خارطة الطريق الأممية، والحثّ على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك