المنفي يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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دعا، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمة أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الرامية إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد المنفي إن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد سيسهم في إجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة وشاملة.

وقال، “ندعو في هذا الخصوص المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الجارية في هذا الشأن، باعتباره من بين التحديات الهامة بما يسهم في إجراء الانتخابات بصورة آمنه وحرة ونزيهة وشاملة”.