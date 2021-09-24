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السفير الألماني: نطالب المسؤولين الليبيين بالتركيز على إنجاز انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مكالمة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأخرى مع رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري” الإخواني خالد المشري.

 السفير الألماني، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”مكالمات بناءة اليوم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري”.

وأضاف: ”أعربت عن مخاوفي بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات، وشددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف”.

وتابع: ”يجب التركيز على الانتخابات في ديسمبر، كما شجعتنا ردود الأفعال”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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